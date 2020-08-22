В духе патриотизма: территорию у Дворца детского творчества в Ижевске могут благоустроить по инициативе горожан

Сквер планируют приблизить к облику военного парка «Патриот» в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Территория вблизи Дворца детского (юношеского) творчества в Ижевске может быть благоустроена уже в 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Площадь попала в число одного из 8 пространств рейтингового голосования, которое продлится до 25 августа.



По словам главы администрации Октябрьского района Алексея Девяткина, территорию планируют обустроить по типу парка «Патриот» в Москве, но при разработке проекта будут опираться на мнение и предложения горожан.

«Мы планируем развивать эту территорию, у нас здесь есть площадки, где представлены мемориалы разных родов войск, здесь проводятся встречи, праздники. Именно по этому вектору мы хотим развивать территорию от улицы Кирова до Дворца детского (юношеского) творчества», - рассказал Девяткин.

Наталья Головкова, директор Дворца детского (юношеского) творчества, сообщила, что на этой территории не хватает освещения, также родители просят обустроить рядом с учреждением парковку.

Также в планах благоустройства сквера - новое покрытие на пешеходных дорожках, площадка для размещения военной техники, малые архитектурные формы - урны, скамейки и др.

«Обновленное пространство, безусловно, станет местом притяжения наших жителей. Это не просто территория для прогулок, здесь можно будет отдать дань уважения нашим воинам. Я бы сохранил здесь часть деревьев и кустарников, только их нужно кронировать, привести в красивый вид», - добавил депутат Городской думы Ижевска Игорь Стыценко.

Напомним, ранее Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что рейтинговое голосование по отбору общественных пространств в городе проводится ежегодно. Все территории, выбранные жителями, включаются в перечень благоустройства. Так, в 2020 году в столице Удмуртии обновляются 16 пространств, в следующем - продолжится выполнение ранее намеченных планов, но список будет дополнен объектами, определенными по результатам голосования.