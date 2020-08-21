Горожан ждут на день рождения «Открытого сада» Ижевска

Мероприятия начнутся в 12:00.

Ижевск. Удмуртия. В субботу «Открытый сад» Ижевска отпразднует свой день рождения. Об этом сообщается на странице сквера в соцсети «Вконтакте».

22 августа месту отдыха исполнится 2 года. Для горожан подготовили программу, которая начнется в полдень.

12:00 – «Люди делают место». Будут подведены итоги за 2 года, начнется презентация Открытого офиса.

13:30 – экскурсия по Открытому офису;

14:00 - лекция о видах чая и чайной культуре от Дмитрия Ершова;

14:40 - лекция- выступление от проекта «Флейты Мира»

15:40 - «Этнобит-шоу» от студии DAKINI TRIBE и "АFROJAM"

16:40 - чайно-музыкальный перфоманс от клуба-магазина «Сорока Чай»

18:00 - группа «Два Рима»

19:00 - проект «Чайное Дерево»

20:00 - группа «The Good People».

С 13:00 откроются площадки для мастер-классов.

13:00 – мастер-класс по плетению мандал;

14:00 - фоторамка из экоматериалов;

15:00 - открытка в технике графика «Рисуем в стиле Эгона Шиле»;

16:00 - по русской и китайской калиграфии;

17:00 - роспись экосумок.

Также весь день для гостей праздника будут работать чайная и книжная зоны. Горожане смогут поучаствовать в буккроссинге, посетить ярмарку книжных магазинов, выставку от Национальной библиотеки, арт-маркет, выставку ижевских художников, детскую зону «Оле Лукойе», получить фото ауры.

Напомним, в субботу Удмуртия отметит День флага.