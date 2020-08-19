Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал реконструкцию Центральной площади

Срок сдачи третьей очереди — 30 ноября 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевск Олег Бекмеметьев проинспектировал выполнение работ в рамках третьей очереди реконструкции Центральной площади города. Работы проводятся по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«На объекте работает компания "АСПЭК-Интерстрой", которая зарекомендовала себя достаточно хорошо. Уверен, что все работы будут выполнены качественно и в срок, несмотря на то что мы стартовали только в конце июля», — рассказал Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что площадь работ — почти 10 тыс. квадратных метров. Новое покрытие пространства будет гармонировать с уже отремонтированными участками Центральной площади.

Руководитель проекта компании «АСПЭК-Интерстрой» Валентина Вятчиннина рассказала, что с территории «круглого фонтана» вывезено около 8000 кубометров грунта, залит фундамент под техническое помещение фонтана, рабочие приступили к армированию стен. Со следующей недели начнется монтаж плиты-перекрытия этого помещения. Также ведутся работы по устройству коммуникаций: водопровод, канализация, ливнёвки, электроснабжение.

После этого планируется укладка 8000 квадратных метров твёрдого покрытия, высадка 36 деревьев и более 1000 кустарников.

«Сроки сжатые, но они не сдвигаются. В муниципальном контракте стоит 30 ноября. Подрядчик подтверждает, что все комплектующие и оборудование поступают по графику», — сообщил глава города.