Освещение и детская площадка могут появиться на аллее по улице Удмуртской в Ижевске

Эта территория пользуется популярностью у жителей.

Ижевск. Удмуртия. Аллею на улице Удмуртской, от Холмогорова до Северного кладбища, в Ижевске могут обустроить в 2021 году. Общественное пространство попало в рейтинговое голосование по определению зон для благоустройства.

Место очень востребовано горожанами: по аллее люди идут на работу, а в свободное время прогуливаются с семьями.

«Здесь неподалеку расположены транспортные предприятия - люди идут на работу в троллейбусное депо, автопарк, другие организации. Жители посещают Северное кладбище, где захоронены участники боевых действий. Я надеюсь, горожане активно включатся в рейтинговое голосование, и эта аллея будет благоустроена», - рассказала глава администрации Индустриального района Любовь Зайцева.

Планируется, что в аллее появится новое асфальтовое покрытие, скамейки для отдыха, урны, освещение, детская площадка.

«Весной здесь прекрасно цветут яблони, тут приятно прогуливаться, хоть и рядом с дорогой, но это совершенно не мешает. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь было почище, может быть, появилась велодорожка. Когда темнеет, не хватает освещения», - рассказала жительница района Елена Баркулаб.

По словам заместителя председателя Удмуртского регионального отделения Российского союза офицеров запаса Николая Швецова, к ним не раз обращались жители с просьбой решить вопрос обустройства аллеи. «Люди просили кронировать деревья, высаженные в аллее, обустроить дополнительное освещение. Создать такое общественное пространство, где можно погулять с детьми, пообщаться. Наконец, здесь нужно поставить урны, чтобы жители соблюдали чистоту», - добавил Николай Швецов.

Помимо аллеи, в Индустриальном районе в рейтинговое голосование попало еще одно пространство - около 300-го производства, на улице Ленина. Там также необходимо разработать дизайн-проект с учетом пожеланий горожан.

Напомним, ранее Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в городе благоустраивается 16 общественных территорий. В 2021 году продолжится выполнение ранее намеченных планов, и дополнительно в очередь включатся результаты этого голосования.