«Ижик» останется на Центральной площади Ижевска

Сейчас скульптура закрыта деревянным коробом.

Ижевск. Удмуртия. «Самый милый памятник Ижевска» останется на своем месте. Речь идет о скульптуре «Ижик». Как рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев, его решили оставить на Центральной площади города.

«По результатам интернет-опроса, который мы проводили, большинство горожан сочли необходимым оставить его именно здесь. Были другие предложения: разместить его в сквере Наговицына, поставить у выставочного центра «Галерея», переместить в какой-то из парков, но большинство горожан настаивают на том, чтобы он остался здесь», – рассказал мэр в традиционном прямом эфире.

По его словам, сейчас скульптура закрыта деревянным коробом, который призван уберечь её от повреждений во время третьей очереди ремонта площади, что ведется в настоящее время.

Между тем, в соцсетях появилось изображение обезглавленного Ижика, горожане обеспокоились состоянием скульптуры, однако фото оказалось подделкой.

Напомним, «Ижика» включили топ-100 достопримечательностей Удмуртии: «Ижик - это озорной мальчишка в длиннохвостом кафтане с плеча отца-оружейника, стелющемся по земле балахоном. Подобные кафтаны выдавали лучшим мастерам-оружейникам в царские времена. На шляпе-цилиндре Ижика расположилась гроздь рябины – один из символов города. Рост мальчугана - полтора метра, а весит он более 800 кг».

Считается хорошей приметой бросить монетку на шляпу скульптуры. А молодожены, которые хотят первенца, должны дотронуться вдвоем до носа «Ижика».