Территорию пруда на улице Кирзаводской в Ижевске могут благоустроить в 2021 году

Рекреационная зона вошла в перечень рейтингового голосования.

Ижевск. Удмуртия. Территория пруда на улице Кирзаводской в Ижевске вошла в список зон рейтингового голосования по определению пространств для благоустройства в 2021 году. Проведение такого голосования — одно из условий получения средств в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как отметил глава Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин, этот пруд небольшой, но востребованный жителями района. Здесь нет благоустроенной зоны, но ещё в 2019 году здесь была совершенно другая картина — полностью заросшая территория, отсутствовали ограждения у пруда.

«В 2019 году этой территорией мы начали заниматься совместно с региональным духовным управлением мусульман. Простые люди помогали физическим трудом, кто-то техникой. Территория начала облагораживаться. Возникла идея — включить эту зону в перечень общественных пространств, которые можно развивать за счёт различных программ. Благоустройство пруда заявлено в рейтинговом голосовании на 2021 год», — рассказал Рамиль Гайнуллин.

Он подчеркнул, что население прилегающих кварталов невелико, порядка 400-500 человек. Но это место достаточно известное. И администрация Ленинского района рассчитывает, что сюда будут приезжать отдыхать жители района и города. Важная составляющая — путь до пруда.

«Дорога здесь была в ужасном состоянии за всю свою историю. В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» идёт ремонт дороги по улицам Кирзаводская – Саранская, что позволит соединить микрорайоны Татар-базар и Строитель, минуя железнодорожный переезд. Вдоль дороги также сделают тротуар», — сказал Рамиль Гайнуллин.

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин объяснил журналистам, что каждый человек должен формировать в себе среду обитания. Начиная от личного жилья, своего дома. Но, выходя за калитку, он оказывается в общественном пространстве.

«Приятно, когда город красивый, с чистыми улицами. Мы, жители Ижевска, сами должны формировать себе комфортную среду. Когда в 2019 году увидели этот прудик, было страшно — ночлежки бездомных, асоциальные элементы. Начали вывозить мусор, подрезать деревья и кустарник. И мы удивились, насколько просторно это место. Обнаружились асфальтовые дорожки, ведущие к некогда прекрасному роднику. Более того, пожилые жители говорят, что раньше здесь были скамейки, навесы, а в пруду было много рыбы. Всё это можно благоустроить», — поделился уверенностью муфтий.

Депутат Гордумы Николай Санников отметил, что поначалу у местных жителей возникает много вопросов, есть недоверие.

«Но рассказываешь, что уже реализовано в Ленинском районе — сквер на улице Заречной, сквер на Степной – Парашютной, сквер Драгунова — всё это также начиналось с простой инициативы самих жителей. Сразу у людей настроение поднимается. А мы видим, что есть положительный результат от нашей совместной работы. И горожан, и депутатов, и городской администрации, и правительства Удмуртии. Это очень классно, потому что есть шанс реализовать наши желания по благоустройству района», — сказал Николай Санников.