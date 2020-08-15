В Ижевске по просьбам жителей восстановят движение троллейбуса №6 по выходным

Также вновь запустят ряд автобусных маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь запустят ряд маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ и ИПОПАТ.

Так с 15 августа по просьбам ижевчан возобновится работа троллейбусного маршрута №6 в выходные. Отправление первого и последнего троллейбусов с конечных остановок:

Городок Металлургов (5:45 - 21:13);

Завод «Нефтемаш» (5:45 - 21:15).

Интервалы движения размещены в группе ИжГЭТ в соцсети «ВКонтакте».

Также возобновляются рейсы на автобусных маршрутах №8 и №12 (с 14 августа), №15 и №34 (с 15 августа» до остановки «Станкострой».

Расписание размещено на сайте ИПОПАТ.