Фейерверк и музыка на набережной: как Сарапул отметит День города

Ранее праздник перенесли из-за ситуации с коронавирусом.





Сарапул. Удмуртия. Стало известно, как Сарапул отметит День города. Программа мероприятий доступна в группе местной администрации «Вконтакте».



Праздник откроет фестиваль «Пятница» 4 сентября в 18:00. В это время жителей приглашают на набережную Камы.



Основные культурно-массовые мероприятия пройдут 5 сентября. В 12:00 в саду имени Александра Пушкина состоится программа под названием «Самый лучший день». В 14:30 в историко-краеведческом музее презентуют книгу «Сарапул. Особый груз». В 15:00 на набережной выступят известные местные исполнители и коллективы, в том числе группа «MBAND». В этот же день в 22:00 жителей города порадует праздничный фейерверк.



6 сентября в горсаду имени Александра Пушкина пройдет мероприятие для детей «Веселое настроение» и дог-шоу «Все о собаках». В 15:00 в детском лагере «Орленок» состоится финал Сарапульской лиги КВН.



Напомним, что празднование Дня города в Сарапуле перенесли на осень из-за коронавирусной пандемии. Подготовка к празднику началась еще 7 августа, с фестиваля «Пятница». С 12 августа в Удмуртии разрешили проводить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе.