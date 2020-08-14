«Фонтан» на улице Коммунаров в Ижевске оказался результатом плановых работ «Ижводоканала»

Предприятие отмечает, что они предупреждали управляющие компании.

Ижевск. Удмуртия. «Фонтан» у дома №173 по улице Коммунаров в Ижевске оказался результатом плановых работ «Ижводоканала». Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе предприятия.



Ранее в соцсети ижевчанин выложил семисекундное видео. На нем видно, как вода под большим напором льется наружу. «У нас тут на улице Коммунаров открылся неожиданно фонтан. А никого из руководства на его открытие не прибыло», — написал пользователь «Фейсбука».



Оказалось, что это запланированные работы по замене задвижки с отключением водопровода. «Для организации работ было проведено опустошение участка сети путем сброса воды через пожарный гидрант. Гидрант расположен на газоне. Сброс воды был воспринят некоторыми горожанами как прорыв трубы», — рассказал «Сусанину» пресс-секретарь МУП «Ижводоканал» Иван Лебедев.



Он добавил, что 13 августа, в четверг, водоканал отправил телефонограмму о плановых работах в управляющие компании. В сообщении, в том числе, говорилось об отключении холодной воды в доме №175 по улице Коммунаров и в детском саду №98 на улице Коммунаров, 173.



«Сегодня (14 августа — Прим. ред) с утра у детского сада стоит цистерна с питьевой водой. Ориентировочное время завершения работ — сегодня в 22:00. К сожалению, без воды остался и дом №144 по улице Пушкинской», — отметил Иван Лебедев.