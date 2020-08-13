Олег Гарин вместе с жителями осмотрел проблемные участки дорог на Восточном поселке Ижевска

В этом году щебень уложат на 6 улицах поселка.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин встретился с жителями Восточного поселка и осмотрел проблемные участки дорог. Об этом сообщает пресс-служба города.

На основании обращений жителей, в этом году на 6 дорогах поселка общей протяженностью 1,5 км уложат щебень – на улицах Бабушкина, Халтурина, Смирнова, а также переулках Уральском, Воткинском и проспекте Ипподромном. Работы завершат до середины сентября.

На улице Бабушкина будет отсыпан наиболее проблемный участок – от дома №39 до №63.

На улице Смирнова на участке от переулка Воткинского до переулка Уральского неровности устранят локально. В проездах, примыкающих к улице Смирнова, выровняют дорогу грейдером, а затем уложат инертный материал.

Улицу Халтурина тоже ждет ремонт. По этой дороге дети ходят в школу №64, поэтому родителей особо волновало состояние этого участка. Неровности здесь засыпают щебнем и асфальтовой крошкой, что позволит сделать покрытие более прочным.

В ходе объезда Олег Гарин уточнил, что жители Восточного поселка самостоятельно определят проблемные участки, которые нужно защебенить, и смогут контролировать работу подрядчика. В свою очередь специалисты Службы благоустройства и дорожного хозяйства города перед началом работ обследуют водостоки, расчистят водоотводные трубы.

Напомним, за последние 4 года на Восточном поселке отсыпали щебнем 16 участков дорог.