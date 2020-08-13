Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: капремонт в ГКБ №6 завершат к Новому году

Работы ведутся в рамках программы «Большой ремонт».

Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт в поликлинике и стационаре ГКБ №6 на улице Ленина в Ижевске в рамках программы «Большой ремонт» завершат до конца года. Ход работ 12 августа проинспектировал глава города Олег Бекмеметьев.

Здание 1965 года постройки за более чем полвека обветшало и требовало обновления. Подрядчик вышел на объект в сентябре 2019 года. На сегодняшний день в Городской клинической больнице заменили все 440 окон, утеплили крышу, восстановили фасад, подходит к концу ремонт входной группы, лестничных маршей. Сейчас в палатах идет косметический ремонт, замена дверей, инженерных систем, в том числе системы отопления, чтобы больница была готова к зимнему периоду. По словам подрядчика, здание стало более энергоэффективным, что позволяет сократить затраты больницы на энергоресурсы.

Как рассказала главврач больницы Инна Грачева, с момента основания учреждения все коммуникации в здании менялись частями, лишь там, где возникала проблема. «Сейчас ремонт комплексный, поскольку идет не просто внутренняя и наружная отделка, но и меняются коммуникации, они у нас очень старые. Раньше в своей работе мы сталкивались с тем, что ремонт сделали, но коммуникации прорвало, и мы снова находимся в состоянии ремонта», - пояснила главврач ГКБ №6.

Помещения для ремонта передают постепенно: туда, где работы уже завершены, переводят пациентов и персонал. «Все объекты сдаются частями. Это сделано для того, чтобы не затруднять поток пациентов и не закрывать больницу в целом. Все отделения, которые здесь есть, они по-прежнему работают как стационар, некоторые палаты освобождены. Делается это планомерно и параллельно идут два процесса: и лечение пациентов, и стройка», - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Общая стоимость капремонта здания на Ленина составляет почти 154 млн рублей. По контракту все работы должны быть завершены к сентябрю, однако сегодня готовность составляет 50-60%. Глава поставил задачу сдать объект до Нового года.

«Мы идем, к сожалению, за пределами графика. Проблемы были вызваны тем, что случилась задержка по инженерным коммуникациям. На текущий момент все комплектующие поставлены, замена идет в нужном темпе, но пока график не нагнали», - пояснил Олег Бекмеметьев.

Отметим, сегодня ГКБ №6 Ижевска обслуживает 16 тыс. жителей. Коечный фонд круглосуточного стационара рассчитан на 110 пациентов, дневной стационар включает 150 коек.

Всего в рамках программы «Большой ремонт» за 2 года в Ижевске отремонтируют 9 учреждений здравоохранения, это более 30 корпусов. В целом по всем этим объектам работы завершены уже на 80%.