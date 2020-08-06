Путь можно пройти на Яндекс- или Гугл-картах.

Воткинск. Удмуртия. Интерактивный «Маршрут Победы» разработали в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Маршрут проходит по центральным улицам города. На онлайн-карту нанесли исторические места, связанные с Великой Отечественной войной.



Путь включает в себя памятную стелу на Аллее Славы, городской музей истории и культуры, где в годы Великой Отечественной войны находилась типография, а также Благовещенский собор, где в военные годы размещался госпиталь.



Еще одной интересной точкой стал памятник «Пушка». Это одна из 52 тыс. знаменитых пушек и артиллерийских систем, собранных в войну на местном заводе и прошедших длинный боевой путь до Праги вместе с солдатами Удмуртии. «В 1985 году легендарное оружие стало памятником в центральном сквере города», — отметили в сообщении.

Сам маршрут закачен на картах «Яндекса» и «Гугла».



Напомним, что ранее «Маршрут Победы» разработали жители Глазова. На онлайн-карту по кольцевому принципу нанесли 11 исторических точек. Маршрут составил 6 км. Он включает в себя площадь Свободы, набережную реки Чепца, ликероводочный завод, «Чепецкий механический завод», сквер Героев, монумент Победы, мемориальные доски, барельефы медикам и стелу преподавателям и ученикам, погибшим в военное время.



«Маршрут Победы» приурочен к Году памяти и славы. Предполагается, что с помощью проекта жители смогут больше узнать о своем городе в 1941-1945 годы. После снятия ограничительных мер онлайн-акция будет проходить в моногородах в офлайн-формате.