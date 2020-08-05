Работы по его возведению начнутся в следующем году.

Ижевск. Удмуртия. Новое здание МВД по Удмуртии планируется построить в Ижевске до конца 2023 года. Об этом сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Работы по возведению здания начнутся в 2021 году. Оно расположится на территории, ограниченной улицами Бородина, Красногеройской, Сивкова и Свободы.

«Здание общей площадью более 30 тыс. кв. м позволит разместить подразделения Центрального аппарата министерства в одном месте. На сегодняшний день службы ведомства размещены более чем в 10 зданиях, что затрудняет оперативное выполнение задач и влечет за собой значительные финансовые расходы», – отметили в региональном МВД.

Разрешение на строительство ведомство получило еще в 2018 году, однако из-за перераспределения бюджетных средств на федеральном уровне срок начала работ пришлось перенести.