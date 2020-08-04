Дома рядом с ипподромом в Ижевске остались без горячей воды

В городе начался 25 этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался еще один этап гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», он продлится с 4 по 15 августа.

На прочность предстоит проверить теплосети на улице Ленина. В связи с этим не будет горячей воды в домах по следующим адресам:

- улица Герцена, 6, 8 к.1;

- улица Индустриальная, 6, 12, 14;

- улица Куйбышева, 1а;

- улица Ленина, 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 101, 102, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118а, 134, 136;

- улица Михайлова, 8, 9;

- улица Парковая, 4а, 4б, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

- переулок Профсоюзный, 21;

- улица Рылеева, 1а;

- улица Совхозная, 1а, 3, 5, 9, 11;

- улица Халтурина, 2, 2а, 2б, 5а.

При испытаниях трубопроводов возможен выход воды, образование промоин и провалов. Горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.