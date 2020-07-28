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Горячую воду отключат жителям Соцгорода в Ижевске

09:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
Горячую воду отключат жителям Соцгорода в Ижевске
09:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
26
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
Фото: ИА Сусанин
26
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Коммунальные сети ждут гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. Новый этап гидравлических испытаний стартует в микрорайонах Соцгорода в Ижевске. Жителям части домов отключат горячую воду на две недели. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы».

В Ижевске с 28 июля по 11 августа пройдёт 21 этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат по адресам:

  • улица Краева, 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50;
  • улица Воровского, 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;
  • улица Восточная, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;
  • улица Карла Либкнехта, 59а, 61, 63, 65, 67, 69;
  • улица Коммунаров, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 221а, 231, 235, 239, 239а, 249; Красногеройская 28, 28а, 30, 32;
  • улица Ленина, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40,  41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
  • улица Орджоникидзе, 36, 42, 52а;
  • улица Пастухова, 92, 94, 96, 98, 98а, 100;
  • улица Пушкинская, 154, 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186, 190, 192, 194а, 196, 198, 200;
  • улица Советская, 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;
  • улица Удмуртская, 173, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

В процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, появление промоин. Необходимо соблюдать осторожность и не находиться рядом с теплотрассами и люками тепловых камер.

09:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
26
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

 

 

 


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