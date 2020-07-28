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Дополнить предварительную концепцию благоустройства «пятиугольника на Орджоникидзе» предложили жителям Ижевска

13:00, 28 июля, 2020
Анна Торхова
Дополнить предварительную концепцию благоустройства «пятиугольника на Орджоникидзе» предложили жителям Ижевска
13:00, 28 июля, 2020
Анна Торхова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#дизайн
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
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Планируется, что на месте установят перголу, качели, выложат дорожки из кирпича.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают пройти опрос по благоустройству «Пятиугольника на Орджоникидзе». Об этом сообщается на странице Центра территориального развития Удмуртии.

Территория включает в себя местность, ограниченную улицами Карла Либкнехта, Орджоникидзе, Восточная и Циолковского.

В настоящее время дизайнерами разработана предварительная концепция благоустройства. Предложения по доработке можно оставить до 5 августа.

Авторы - архитектурное бюро «criticum», предлагают создать в пятиугольнике променады с дорожками из красного кирпича и местами для отдыха. Планируется, что тротуары будут вести в сердце квартала, где жителей будет встречать пергола и качели.

13:00, 28 июля, 2020
Анна Торхова
162
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#архитектура\n#Удмуртия\n#дизайн

 

 

 


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