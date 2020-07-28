Более 15 участков тротуаров отремонтируют в Глазове в 2020 году

Ремонт дорог и пешеходных дорожек стартовал в «северной столице» Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. Ремонт дорог и тротуаров стартовал в Глазове. Как написал на своей странице «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов, в 2020 году объекты ремонта определяли на основании обращений граждан и открытого интернет-голосования, а также при активном участии муниципальных депутатов.

«В этом году будет отремонтирован участок улицы Комсомольской от улицы Татьяны Барамзиной до улицы Дзержинского и тротуары на этом участке. Выбор участка обусловлен ещё и тем, что в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» начался ремонт в парке Горького, и мы стремимся максимально синхронизировать проекты, комплексно приводя в порядок территории», — сообщил градоначальник.

Также в Глазове в 2020 году отремонтируют следующие тротуары:

- участок улицы Энгельса от улицы Сибирской до улицы Луначарского (нечётная сторона);

- участок улицы Революции от улицы Сулимова до площади Свободы (нечётная сторона);

- участок улицы Татьяны Барамзиной от улицы Советской до улицы Ленина (нечётная сторона);

- тротуар на нечётной стороне улицы Мира;

- тротуар на нечётной стороне улицы Дзержинского;

- участок улицы Сибирской от улицы Будённого до дома 33 на улице Сибирской (нечётная сторона);

- участок улицы Глинки от улицы Дзержинского до улицы Татьяны Барамзиной (чётная сторона);

- участок улицы Сулимова от бани до привокзальной площади, а также участок от улицы Революции до улицы Энгельса (чётная сторона);

- тротуар на улице Технической от остановки до заезда к центру «Семья»;

- участок улицы Технической у коттеджей;

- участок улицы Школьной от улицы Дзержинского до улицы Кирова (нечётная сторона);

- участок улицы 70 лет Октября от КСЦ «Победа» до дома № 17А;

- участок улицы Советской от улицы Парковой до улицы Кирова (нечётная сторона);

- два участка на Кирова: от улицы Мира до улицы Глинки на чётной стороне и от улицы Глинки до АЗС на нечётной стороне;

- участок улицы Сибирской от дома № 77 до дома № 125.