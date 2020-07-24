Там проведут ремонтные работы по замене теплосети.





Ижевск. Удмуртия. Движение на улице Майской в Ижевске ограничат в выходные. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Проезд для транспорта закроют с 08:00 25 июля до 08:00 26 июля в районе пересечения улицы Майской с улицей Удмуртской (со стороны движения из центра города). В это время там проведут ремонтные работы по замене теплосети.

Для безопасности движения на участке дороги организуют временную схему расстановки дорожных знаков. При этом поворот на улицу Майскую на улицу Удмуртскую и проезд в ближайшие «карманы» будет открыт — он находится до участка перекладки теплосети.