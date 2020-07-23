Власти Ижевска проинспектировали школу № 49, где во время ремонта протекла кровля

Ущерб должен будет возместить подрядчик.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска проинспектировали ход ремонта в школе № 49, где из-за дождей протекла кровля. Как рассказала директор учреждения Марина Тихонова, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля.

«Крыша протекла в классе и в актовом зале. Пострадал потолок, стены, ученическая мебель. Требуют замены столешницы парт, учебные пособия. Надеюсь, что у все последствия будут ликвидированы. Власти города быстро отреагировали на наш сигнал», — отметила директор школы.

«Считаю, что произошло переполнение ливневой канализации. Во время кровельных работ была вскрыта воронка на крыше. На изгибе в подвальном помещении скопилась листва, строительный мусор, произошло закупоривание. В результате вода поднялась на крышу. Это наша недоработка — перед ремонтом не проверили работу ливневой канализации. Также, к моменту начала ливня у нас был сделан лишь один слой кровельного пирога, не успели закрыть стык с вентиляционными шахтами», — пояснил представитель подрядчика, главный инженер ООО «Лидер» Руслан Курбатов.

Замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников уверен, что в происшествии виноват подрядчик.

«К сожалению, не все подрядчики качественно подходят к своим обязанностям. Все получили инструкцию, что необходимо работать малыми захватами площади. Вскрывать участками и следить за погодой. На предыдущем совещании Управления образования и Горстроя было сказано, что у нас штормовое предупреждение. К сожалению, подрядчик безответственно отнёсся к своим обязанностям. Вскрыл большой объём кровли», — рассказал Сальников.

Он подчеркнул, что проводится актирование ущерба, который подрядчик будет устранять его за своё счёт.

Также он напомнил, что в настоящее время по проекту «Большой ремонт» идут кровельные работы в 22 школах и 8 детсадах Ижевска. Серьёзное протекание крыши произошло также в школе № 28. «По той же схеме подрядчик будет устранять последствия за свой счёт», — резюмировал Игорь Сальников.