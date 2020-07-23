  • $ 70.79 ↓
  • € 81.59 ↑

Власти Ижевска проинспектировали школу № 49, где во время ремонта протекла кровля

08:30, 23 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
Власти Ижевска проинспектировали школу № 49, где во время ремонта протекла кровля
08:30, 23 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
299
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#ливнёвки\n#ливни\n#ремонт
Фото: susanin.news
299
0

Ущерб должен будет возместить подрядчик.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска проинспектировали ход ремонта в школе № 49, где из-за дождей протекла кровля. Как рассказала директор учреждения Марина Тихонова, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля.

«Крыша протекла в классе и в актовом зале. Пострадал потолок, стены, ученическая мебель. Требуют замены столешницы парт, учебные пособия. Надеюсь, что у все последствия будут ликвидированы. Власти города быстро отреагировали на наш сигнал», — отметила директор школы.

«Считаю, что произошло переполнение ливневой канализации. Во время кровельных работ была вскрыта воронка на крыше. На изгибе в подвальном помещении скопилась листва, строительный мусор, произошло закупоривание. В результате вода поднялась на крышу. Это наша недоработка — перед ремонтом не проверили работу ливневой канализации. Также, к моменту начала ливня у нас был сделан лишь один слой кровельного пирога, не успели закрыть стык с вентиляционными шахтами», — пояснил представитель подрядчика, главный инженер ООО «Лидер» Руслан Курбатов.

Замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников уверен, что в происшествии виноват подрядчик.

«К сожалению, не все подрядчики качественно подходят к своим обязанностям. Все получили инструкцию, что необходимо работать малыми захватами площади. Вскрывать участками и следить за погодой. На предыдущем совещании Управления образования и Горстроя было сказано, что у нас штормовое предупреждение. К сожалению, подрядчик безответственно отнёсся к своим обязанностям. Вскрыл большой объём кровли», — рассказал Сальников.

Он подчеркнул, что проводится актирование ущерба, который подрядчик будет устранять его за своё счёт.

Также он напомнил, что в настоящее время по проекту «Большой ремонт» идут кровельные работы в 22 школах и 8 детсадах Ижевска. Серьёзное протекание крыши произошло также в школе № 28. «По той же схеме подрядчик будет устранять последствия за свой счёт», — резюмировал Игорь Сальников.

1/8
08:30, 23 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
299
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#ливнёвки\n#ливни\n#ремонт

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
3976

В Удмуртии добровольцы спасли женщину, пытавшуюся переплыть пруд

3853
15:00, 18 июля, 2020

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

3658
09:33, 20 июля, 2020

В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

3589
09:25, 16 июля, 2020

За прошедшую ночь с улиц Ижевска убрали 10 поваленных деревьев

3476
13:05, 17 июля, 2020

Для шествия «Бессмертного полка» выберут новую дату

18:27, 16 июля, 2020
1825

Десятки автомобилей подтопило ливнем в Ростове-на-Дону

1663
13:45, 17 июля, 2020

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Камы в Пермском крае

1630
16:11, 16 июля, 2020

Оперативники ФСБ задержали заммэра Томска

1578
11:29, 16 июля, 2020

Минздрав России назвал регион с самым высоким уровнем ожирения среди жителей

1557
12:56, 19 июля, 2020

В Шанхае дети разбили замок из стекла стоимостью 65 тыс долларов

18:01, 19 июля, 2020
1518

Полицейский в Казахстане прыгнул в окно с 13 этажа, чтобы задержать педофила

1517
18:26, 19 июля, 2020

На границе Армении и Азербайджана продолжились вооруженные столкновения

1502
10:34, 16 июля, 2020

Королева Елизавета II посвятила в рыцари ветерана войны, собравшего средства для борьбы с коронавирусом

1224
10:00, 18 июля, 2020

В Испании местные власти грозятся отобрать пустующие квартиры

1222
13:58, 20 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
1320

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
2071

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
2841

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
2800

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
3330

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
9039

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
7762

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
5321

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
12173

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
10912

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
10892

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
17521