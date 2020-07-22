Дизайнеры из Ижевска будут работать над новым фирменным стилем музея ИЗО

В разработке проекта примут участие московские арт-директора.





Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры из Ижевска будут работать над фирменным стилем Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ). Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртской Республики.

Новый дизайн-проект УРМИИ предполагает создание уникального шрифта, шаблона оформления страниц в социальных сетях, афиш, билетов и прочего. Для участия в проекте «Реформа» нужно заполнить форму и отправить свое портфолио на почту reforma@13f.ru до 28 июля включительно.

«От участников мы ждем свежих идей и творческой свободы, но при этом глубокого и серьезного погружения в тему <…> Нам бы очень хотелось, чтобы в результате «Реформы» вокруг музея сложилось живое сообщество художников, дизайнеров, проектировщиков, кураторов и других творческих людей», — отметили в сообщении.

Дизайнеры, прошедшие отбор, с 31 июля до 2 августа будут разрабатывать новый фирменный стиль музея. Участников разделят на 3 команды, для каждой из которых назначат арт-директора. Их пригласят из Британской школы дизайна в Москве.

Отметим, что «Реформа» — дизайн-практикум, нацеленный на решение конкретной городской задачи. Ранее дизайнеры работали над логотипом ХК «Ижсталь», создавали фирменный стиль столетия Удмуртии, занимались брендингом спортивного центра «Арена», разрабатывали фирменный стиль театра кукол Удмуртии.