Два детских сада достроят в Ижевске в 2020 году

Они рассчитаны на 220 и 116 мест.





Ижевск. Удмуртия. Два детских сада — в микрорайоне «Сельхозвыставка» и на улице Архитектора Берша — достроят в Ижевске в 2020 году.

Дошкольное учреждение на улице Архитектора Берша на 220 мест строится по нацпроекту «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Более 230 млн рублей направлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В настоящее время идет устройство полов, входных групп, прокладываются инженерные коммуникации.

Наталья Бушмелева, будущий руководитель детского сада, рассказывает, что все помещения будут использованы для развития ребенка.

«Район улицы Архитектора Берша активно развивается, и молодым семьям нужны детские сады и школы рядом с домом. Строительство новых социальных учреждений дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Жанна Таранникова, директор школы № 16.

Важность открытия детского сада в новом микрорайоне отметил и руководитель ижевской строительной компании «Ресурс» Олег Бушмакин: «В микрорайоне появятся сразу 2 детских сада. С их открытием начнется решение проблемы с нехваткой мест в дошкольные учреждения».

Планируется, что детский сад сдадут в декабре этого года, а в сентябре 2021 года после получения лицензии, учреждение примет детей.

Такая же процедура ждет и детский сад в микрорайоне «Сельхозвыставка» на 116 мест. Срок сдачи этого объекта — 30 октября 2020 года, а принять детей смогут уже в конце года.

На строительство детского сада на Сельхозвыставке направили более 112 млн рублей из бюджетов всех уровней, часть средств вложил инвестор. Сейчас подрядчик проводит работы по благоустройству территории, монтажу ограждений и другие.

Светлана Архипова, заведующая детским садом, отмечает, что в здании смонтирована автономная система отопления. С ее помощью можно будет управлять температурным режимом в группах. Современным требованиям соответствуют системы пожаротушения и дымоудаления. Для особенных детей установлены лифт, пандусы, расположены специальные санитарные комнаты.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что в городе развивается и сеть частных детских садов. Помимо этого, в 2021 году планируется строительство 2 детских садов: в поселке Машиностроителей, 35 и на улице Ворошилова, 46а.