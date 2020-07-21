Жители Ижевска могут придумать название для лесопосадки на улице 10 лет Октября

Организаторы выберут самые интересные наименования и представят на голосование.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут придумать название для лесопосадки между улицей 10 лет Октября и микрорайоном «Буммаш». Об этом сообщает пресс-служба города.

В настоящее время лес остается безымянным. Жители по обыкновению называют его «Буммашевский», «Пеньковский» или «Лес у Армянской церкви».

Напомним, в День города там открыли «Тропу здоровья» для занятий скандинавской ходьбой, бегом, катаний на велосипеде. С 7 июля полиция регулярно патрулирует место. В дальнейшем там планируется установить освещение, создать спортплощадки и зону для выгула собак.

Теперь лесу необходимо официальное название. Свои варианты можно прислать до 15 августа на почту nazvaniye.lesa@mail.ru. В письме указать имя, фамилию, номер телефона. В рамках конкурса «Выбираем название лесу!» организаторы выберут 10 самых интересных названий и выставят их на голосование.

Автора лучшего наименования ждет приз - ТВ-приставка Okko Smart Box с подпиской в онлайн кинотеатре, а также приложение для просмотра видео.