Там пройдет строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Ижевск. Удмуртия. Проезжую часть улицы Софьи Ковалевской в Ижевске перекроют до 26 августа включительно. Как сообщает пресс-служба администрации города, там пройдет строительство сетей водоснабжения и водоотведения к дому Софьи Ковалевской, 7.

Движение ограничат:

— от перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Шишкина до въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской до 28 июля включительно;

— от въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской до въезда во двор дома № 2 по улице Софьи Ковалевской с 08:00 29 июля до 4 августа включительно;

— от въезда во двор дома № 2 по улице Софьи Ковалевской до перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Авангардная с 08:00 5 августа до 11 августа включительно;

— от перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Шишкина до въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской с 08:00 12 августа до 13 августа включительно;

— от въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской до въезда во двор дома № 2 по улице Софьи Ковалевской с 08:00 14 августа до 15 августа включительно;

— от въезда во двор дома № 2 по улице Софьи Ковалевской до перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Авангардная с 08:00 16 августа до 17 августа включительно;

— от перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Шишкина до въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской с 08:00 18 августа до 21 августа включительно;

— от въезда во двор дома № 6 по улице Софьи Ковалевской до въезда во двор дома №2 по улице Софьи Ковалевской с 08:00 22 августа до 23 августа включительно;

— от въезда во двор дома № 2 по улице Софьи Ковалевской до перекрестка улицы Софьи Ковалевской с улицей Авангардная с 08:00 24 августа до 26 августа включительно.



