Ремонт 7 участков тротуаров продолжается в Ижевске

На трех объектах работы уже завершены.

Ижевск. Удмуртия. На 7 участках пешеходных дорожек в Ижевске идет ремонт асфальтового покрытия. Эти работы выполняются по республиканской программе ремонта тротуаров.

Близится к завершению обновление тротуаров на улице Автозаводская на участке от улицы Петрова до проезда Копровый, продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки на проспекте Калашникова от Молодежной до Союзной.

Подрядчики приступили к ремонту тротуаров на Петрова (участок от Рупасова до Сабурова с восточной стороны), на Коммунаров (от Ленина до Карла Либкнехта с восточной стороны, вдоль школ и детских садов), на Первомайской (от Блинова до ТЦ «Пассаж»), на Краева в районе горбольницы №3, на Выставочной (от дома №57 блок 9 по Воткинскому шоссе до Сельской).

Уже завершен ремонт участков тротуаров на Ленина (от дома №140а до дома №152 - напротив ТЦ «Радуга), на 40 лет Победы (от Ленина до Первомайской), а также на Сельской (от дома №6 до дома №16).

Как отметил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в этом году в городе по республиканской программе ремонта тротуаров подрядчики обустроят 29 участков пешеходных дорожек, из них два отремонтируют за счет экономии на торгах. Это пешеходная дорожка по улице Милиционная от Летнего сада и тротуар от улицы Петрова до детского сада №221. На 8 участках тротуаров будет организовано велосипедное движение.

Стоимость работ составляет 129 млн рублей. Гарантийный срок эксплуатации тротуаров - 5 лет.

Перечень ремонтных объектов был сформирован по результатам интернет-голосования, предложениям Общественной палаты города и предписаниям надзорных органов.

Еще 20 участков тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог, приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.