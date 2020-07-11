В ближайшее время на объекте начнутся работы.

Ижевск. Удмуртия. Нерегулируемый пешеходный переход появится на улице Милиционной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

«Это снизит вероятность наезда на пешеходов и даст возможность безопасно перейти дорогу. Кроме того, местоположение будущего пешеходного перехода удобно для горожан», – говорится в сообщении.

«Зебра» появится между домами № 4а и № 6 по улице Милиционной. Там нанесут соответствующую разметку и установят знаки. Кроме того, необходимо обустроить тротуар. В ближайшее время на объекте начнутся работы.

Воспользоваться новым переходом горожане смогут уже осенью.