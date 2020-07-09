Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход «Большого ремонта» в школе и детсаду Устиновского района

Всего за два года по программе должны обновить около 100 социальных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В рамках программы «Большой ремонт» глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход работ в школе № 7 и детсаду № 193. Объезд прошел 8 июля.

В школе подрядчик вышел на стройплощадку в мае. По плану до 3 августа в учреждении должны заменить кровлю и поставить 205 новых окон. «Работы идут с задержкой. Если по кровле отставание незначительное, то по окнам существенное. По кровле выполнено 75%, по окнам -45%», - рассказал замдиректора по хозяйственной работе школы № 7 Ижевска Андрей Кремлев. По его словам, у подрядчика - компании «Спарта», возникла нехватка материалов, потому от графика пришлось отступить. Помимо этих работ в школе благоустроят крыльцо.

Отметим, с 1974 года капитальный ремонт в учреждении никогда не проводился.

В детском саду № 193, которому в этом году исполнится 45 лет, масштабного обновления также не проходило. «Кровлю, которую восстановили в 2019 году, до этого ни разу не ремонтировали. Она очень сильно протекала, две группы были закрыты. Теперь благодаря крыше в детском саду стало теплее и уютнее», - рассказала заведующая учреждением Ольга Бабина. Также в этом году в здании поставили пластиковые окна.

«Я недоволен графиком работы подрядчика на данном объекте и тем, как контролирует соблюдение сроков заказчик. И хотя еще середина лета, надо срочно наверстывать, для этого настоятельно прошу приложить максимум усилий. Но главное, чтобы в погоне за наверстыванием сроков не было упущено качество - это не допустимо», - подчеркнул Олег Бекмеметьев.

После осмотра крыши детсада нарекания возникли по одному из сливов. Подрядчику предстоит переделать работу в рамках гарантийных обязательств, чтобы избежать протечек.

Также в ходе проверок объектов, отремонтированных в прошлом году, в 26 учреждениях из 44 после дождя выявили недостатки. Все они будут устранены по гарантии.

В 2020 году ведутся работы по ремонту кровель на 23 зданиях школ и 8 зданиях детских садов, в настоящее время ведутся торги на выполнение ремонта в 5 ДОУ и 4 школах. Напомним, на реализацию проекта «Большой ремонт» расходуются средства, вырученные от реализации имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей».