Активисты провели субботник на Карлутских городищах в Ижевске

Места древних поселений являются объектами культурного наследия федерального значения.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл субботник на дух Карлутских городищах, находящихся на территории Нефтемашевского леса. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» блогер-путешественник Алла Долганова.

Археологические памятники 3-5 веков нашей эры выявили при раскопках в 1970-х годах. В лесу до сих пор можно увидеть оборонительные валы городищ, некоторые из них почти в человеческий рост.

«Сейчас памятники залесены, овраги завалены буреломом, а края площадок неумолимо сползают. Поскольку место красивое и приметное, не обходят его и любители отдыха на природе, оставляя после себя кострища и мусор. Словами о бережном отношении к природе и истории тут не поможешь», — написала Долганова.

Отметим, что Карлутские городища I и II являются объектами культурного наследия федерального значения.