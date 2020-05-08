Она появится на улицах города к 12 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали наносить дорожную разметку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На улицах города появятся более 660 тыс. погонных метров осевых линий и более 1000 кв. м различных символов, которые дублируют дорожные знаки и указывают направления при изменениях движения.

Разметку нанесут специальными красками и термопластиком. Около трети пешеходных переходов будут выполнены белым и желтым пластиком. В основном это «зебры» вблизи детских образовательных учреждений и стоп-линии на перекрестках.

Также разметки появятся на велосипедных дорожках на улицах Ленина, Удмуртской, 10 лет Октября, Кирова, 40 лет Победы, Щорса, Смоленской, Пушкинской, Холмогорова и Южной набережной.

Все работы должны закончить ко Дню города, 12 июня. Их качество проконтролируют инженеры технического надзора городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Отметим, что гарантийный срок дорожной разметки, нанесенной красками, составляет 3 месяца, а термопластиком — 6. В 2019 году в Ижевске пластик нанесли в качестве эксперимента на двух участках дорог — на улице Удмуртской на участке от улицы Ленина до улицы Краева и на перекрестке улиц Дзержинского и 9-е Января. Однако разметка частично стерлась после зимы.