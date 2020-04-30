Парк Победы появится в Воткинске

Он расположится в районе ДК «Юбилейный».
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске к 9 мая появится парк Победы. Как сообщается на сайте города, он расположится в районе Дворца культуры «Юбилейный».
В парке будет представлена военная техника, которая раньше находилась в МЦ «Победа». Боевые машины заранее отреставрировали на Воткинском заводе, и под них обустраивают специальные площадки.
В дальнейшем территория парка будет облагораживаться.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до завершения майских праздников. Режим самоизоляции в Удмуртии будет сохранен до 12 мая, в это время жителям республики разрешено покидать дома только в особых случаях.
В связи с пандемией коронавируса парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка» перенесены на более поздний срок. Однако 9 мая в городах состоятся праздничные салюты.
В Ижевске фейерверки запустят в 22:00. Их можно будет посмотреть с балконов или в онлайн-режиме. Кроме этого, 9 мая по всей Удмуртии через громкоговорители будут транслироваться песни военных лет, а «Эстафету мира» можно будет пробежать онлайн, совершив индивидуальную пробежку не менее 3 км и загрузив свой результат в специальное приложение.
Онлайн-праздник: как в Ижевске пройдет День Победы-2020
Фронтовые бригады, салют в прямом эфире и индивидуальные эстафеты. Ижевск. Удмуртия. Мероприятия в столице Удмуртии, запланированные ко Дню Победы, пройдут в не совсем привычном формате. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в четверг, 30 апреля.