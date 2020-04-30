Парк Победы появится в Воткинске

Он расположится в районе ДК «Юбилейный».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске к 9 мая появится парк Победы. Как сообщается на сайте города, он расположится в районе Дворца культуры «Юбилейный».

В парке будет представлена военная техника, которая раньше находилась в МЦ «Победа». Боевые машины заранее отреставрировали на Воткинском заводе, и под них обустраивают специальные площадки.

В дальнейшем территория парка будет облагораживаться.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до завершения майских праздников. Режим самоизоляции в Удмуртии будет сохранен до 12 мая, в это время жителям республики разрешено покидать дома только в особых случаях.

В связи с пандемией коронавируса парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка» перенесены на более поздний срок. Однако 9 мая в городах состоятся праздничные салюты.

В Ижевске фейерверки запустят в 22:00. Их можно будет посмотреть с балконов или в онлайн-режиме. Кроме этого, 9 мая по всей Удмуртии через громкоговорители будут транслироваться песни военных лет, а «Эстафету мира» можно будет пробежать онлайн, совершив индивидуальную пробежку не менее 3 км и загрузив свой результат в специальное приложение.