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Парк Победы появится в Воткинске

16:50, 30 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
Парк Победы появится в Воткинске
16:50, 30 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
91
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#Ижевск\n#Воткинск\n#День Победы\n#Воткинский завод\n#Удмуртия\n#салют\n#Бессмертный полк
Фото: Администрация Воткинска
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Он расположится в районе ДК «Юбилейный».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске к 9 мая появится парк Победы. Как сообщается на сайте города, он расположится в районе Дворца культуры «Юбилейный».

В парке будет представлена военная техника, которая раньше находилась в МЦ «Победа». Боевые машины заранее отреставрировали на Воткинском заводе, и под них обустраивают специальные площадки.

В дальнейшем территория парка будет облагораживаться.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до завершения майских праздников. Режим самоизоляции в Удмуртии будет сохранен до 12 мая, в это время жителям республики разрешено покидать дома только в особых случаях.

В связи с пандемией коронавируса парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка» перенесены на более поздний срок. Однако 9 мая в городах состоятся праздничные салюты.

В Ижевске фейерверки запустят в 22:00. Их можно будет посмотреть с балконов или в онлайн-режиме. Кроме этого, 9 мая по всей Удмуртии через громкоговорители будут транслироваться песни военных лет, а «Эстафету мира» можно будет пробежать онлайн, совершив индивидуальную пробежку не менее 3 км и загрузив свой результат в специальное приложение. 

Онлайн-праздник: как в Ижевске пройдет День Победы-2020

Фронтовые бригады, салют в прямом эфире и индивидуальные эстафеты. Ижевск. Удмуртия. Мероприятия в столице Удмуртии, запланированные ко Дню Победы, пройдут в не совсем привычном формате. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в четверг, 30 апреля.


16:50, 30 апреля, 2020
Анастасия Шевченко
91
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#День Победы\n#Воткинский завод\n#Удмуртия\n#салют\n#Бессмертный полк

 

 

 


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