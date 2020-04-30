Теперь медработники будут измерять температуру у въезжающих в город на КПП.

Глазов. Удмуртия. Медицинский пост на автовокзале Глазова прекратит работу в четверг, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы» Удмуртской Республики.

«С 30 апреля на автовокзале Глазова прекращает работу медицинский пост. Теперь медицинские работники будут измерять температуру пассажиров автобусов на контрольно-пропускных пунктах при въезде в город», – говорится в сообщении.

Напомним, с 17 апреля на въездах в Глазов действуют КПП. Так, в понедельник, 28 апреля, сотрудники ГИБДД проверили почти 3 тыс. автомобилей, 16 из которых следовали транзитом. Водители 53 машин не имели оснований для въезда.

Практику измерения температуры въезжающих в город уже опробовали в Ижевске.