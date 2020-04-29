Рассмотрение иска властей Сарапула о расторжении концессии на управление теплосетями отложили на июль

Материалы рассматривает Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Сарапул. Удмуртия. Иск властей Сарапула о расторжении концессии на управление теплосетями с «Губахинской энергетической компанией» отложили на 7 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск рассматривает Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Напомним, летом 2019 года теплосети Сарапула передали в концессию «Губахинской энергокомпании» (ГЭК) на 15 лет. Однако уже в октябре в городе ввели режим повышенной готовности к ЧС из-за образовавшихся долгов компании перед газовиками

В отношении ГЭКа также возбудили уголовное дело. В начале декабря власти обратились в суд с иском о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением его условий. В частности, что фирма не вложила 18 млн рублей в теплосети города. При этом директор ГЭКа Алексей Колесник связал это с тем, что власти Сарапула затянули сроки заключения концессионного соглашения, из-за этого выполнить его условия без причинения неудобств жителям было невозможно.