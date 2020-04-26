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Деятельность Летнего сада имени Горького в Ижевске приостановили по решению суда

12:30, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
Деятельность Летнего сада имени Горького в Ижевске приостановили по решению суда
12:30, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
403
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#суд\n#Летний сад
403
0

Компания «Парки Ижевска» не исполнила вовремя требования прокурора.

Ижевск. Удмуртия. Деятельность Летнего сада имени Горького в Ижевске приостановили по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Дело в том, что в отношении компании «Парки Ижевска» возбудили дело об административном правонарушении, однако в установленный предписанием срок организация не сообщила прокурору о результатах рассмотрения предписания, также не уведомила о дате и времени рассмотрения представления. В связи с этим суд приостановил деятельность одного из парков на 10 суток.

В пресс-службе Октябрьского районного суда Ижевска уточнили, что в конце декабря 2019 года удмуртский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства о бюджете. Оно связано с получением субсидии в счет компенсации проезда на водном транспорте льготным категориям граждан.

12:30, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
403
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#суд\n#Летний сад

 

 

 


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