Компания «Парки Ижевска» не исполнила вовремя требования прокурора.

Ижевск. Удмуртия. Деятельность Летнего сада имени Горького в Ижевске приостановили по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Дело в том, что в отношении компании «Парки Ижевска» возбудили дело об административном правонарушении, однако в установленный предписанием срок организация не сообщила прокурору о результатах рассмотрения предписания, также не уведомила о дате и времени рассмотрения представления. В связи с этим суд приостановил деятельность одного из парков на 10 суток.

В пресс-службе Октябрьского районного суда Ижевска уточнили, что в конце декабря 2019 года удмуртский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства о бюджете. Оно связано с получением субсидии в счет компенсации проезда на водном транспорте льготным категориям граждан.