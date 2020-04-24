Вырубку кедров у Дома природы в Ижевске застройщик компенсирует высадкой новых деревьев

Под вырубку попали менее 20 кедров.





Ижевск. Удмуртия. Дендрологам удалось сократить количество вырубленных кедров у Дома природы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На этом месте построят магазин непродовольственных товаров. Проект отредактировали, чтобы сохранить как можно больше ценных деревьев, которые там растут. Городские дендрологи отработали и количество вырубаемых кедров сократилось в два раза», — сообщили в пресс-службе.

Всего спилят менее 20 кедров. Застройщик компенсирует ущерб природе и высадит в парке космонавтов 124 хвойных дерева.

Напомним, что вырубка деревьев вокруг Дома природы началась 17 апреля.