Праздник состоится в соцсети Вконтакте.

Глазов Удмуртия. Первомай в Глазове пройдет в режиме онлайн. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава «северной столицы» Удмуртской Республики Сергей Коновалов.

«Первомайский праздник для многих глазовчан остается символом единства и днем международной солидарности. Празднуем и в этом году, друзья! Принять участие в первомайской демонстрации можно в онлайн-формате», – написал градоначальник.

Для этого необходимо на стене в группе «Первомай в Глазове 2020» в соцсети Вконтакте опубликовать пост с фото предыдущих демонстраций, в которых принимал участие коллектив, и рассказать о его заслугах. Первым участником стало управление образования Глазова – сотрудники рассказали о главных победах минувшего года.

Благодаря такому формату каждый глазовчанин сможет узнать о работе и достижениях коллективов предприятий, организаций, учреждений города, государственных структур и частного бизнеса Глазова, считают власти.

Ранее в Глазове предложили провести акцию «Окна Победы» вместо «Бессмертного полка». С 6 по 9 мая горожане могут распечатать и разместить в окнах своих квартир фотографии участников войны или тружеников тыла с указанием фамилии, имени, отчества, годов жизни, воинского звания, краткой историей жизни. Окна глазовчан будут снимать на фото и видео и транслировать в соцсетях, по телевидению, печатать в газетах.