Плохие дороги «поспособствовали» 42 ДТП в Ижевске

За три месяца 2020 года горожане направили почти 100 обращений в ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. За три месяца 2020 года в Ижевске произошло 42 ДТП, сопутствующей причиной которых явились неудовлетворительные дорожные условия. Об этом сообщил отдел ГИБДД городского УМВД России.

В результате этих 42 дорожно-транспортных происшествий два человека погибли и 63 получили травмы. За аналогичный период 2019 года на территории Ижевска произошло 68 ДТП, что на 38% выше. В этих происшествиях погиб один человек и 85 получили травмы различной степени тяжести.

С целью стабилизации обстановки с аварийностью, связанной с неудовлетворительным содержанием улично-дорожной сети, за три месяца 2020 года проведено 86 обследований эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Ижевска. К административной ответственности за невыполнение требований в области обеспечения безопасности дорожного движения привлекли шесть должностных и 21 юридическое лицо.

В районные прокуратуры Ижевска с начала 2020 года для принятия мер прокурорского реагирования направлено 24 акта выявленных нарушений требований действующих стандартов в содержании улично-дорожной сети, а также информация по отсутствию ограждений вблизи образовательных учреждений. За три первых месяца 2020 года в ГИБДД УМВД России по Ижевску на неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети поступило 95 обращений граждан, по которым проведены проверки. Ответственные лица привлечены к административной ответственности.