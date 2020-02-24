Жители Ижевска могут определить будущее развитие города

Ижевчан приглашают принять участие в опросе.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработают стратегию развития городского пространства Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития дизайна и городской среды республики.

Для понимания того, как ижевчане оценивают состояние своего города, был разработан опросник, участие в котором поможет определить потребности людей и учесть их в разработке стратегии развития. Исследование должно определить, что важнее для жителей: спортплощадки, магазины, кинотеатры, школы и другие объекты, где их недостаточно, а где в избытке.

По результатам опроса получится оценить возможности инфраструктуры, которая нужна жителям Ижевска и Завьяловского района.

Пройти опрос можно на сайте.