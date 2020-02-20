Некрополь функционировал с 1812 по 1967 годы.

Воткинск. Удмуртия. «Нагорное кладбище» Воткинска включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали на сайте агентства по госохране ОКН Удмуртии.

«Нагорное кладбище представляет собой большую историко-культурную ценность, как единственный сохранившийся на территории Удмуртии некрополь исторического городского поселения. Оно является аутентичным фрагментом исторической планировочной структуры территории Воткинска, служит примером освоения ландшафта и организации общественного пространства», — говорится в пресс-релизе агентства.

Напомним, «Нагорное кладбище» функционировало с 1812 по 1967 годы. Расположено в центральной части города Воткинска на Каменной горе. В 1909 году по проекту Ивана Чарушина была возведена новая Преображенская кладбищенская церковь. Само кладбище поделили на две части: православную и старообрядческую. По разным оценкам краеведов здесь похоронено от 80 до 150 тыс. человек. Среди них участники Суворовских походов, участники войн с Наполеоном, родственники и близкие друзья семьи Чайковских, священнослужители. В годы Великой Отечественной войны в старообрядческой части кладбища стали хоронить умерших в госпиталях советских воинов, а также эвакуированных граждан Киева, Ленинграда, Сталинграда. После закрытия кладбища через территорию кладбища были проложены теплотрасса и газопровод, грунтовая автомобильная дорога.

Отметим, что некрополь может стать единственным в Удмуртии музеем-лапидарием под открытым небом.