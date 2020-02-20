  • $ 63.69 ↓
  • € 68.78 ↓

«Нагорное кладбище» Воткинска включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

09:00, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
«Нагорное кладбище» Воткинска включили в перечень выявленных объектов культурного наследия
09:00, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
160
0
#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#кладбище
Фото: Агентство по госохране ОКН УР
160
0

Некрополь функционировал с 1812 по 1967 годы.

Воткинск. Удмуртия. «Нагорное кладбище» Воткинска включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали на сайте агентства по госохране ОКН Удмуртии.

«Нагорное кладбище представляет собой большую историко-культурную ценность, как единственный сохранившийся на территории Удмуртии некрополь исторического городского поселения. Оно является аутентичным фрагментом исторической планировочной структуры территории Воткинска, служит примером освоения ландшафта и организации общественного пространства», — говорится в пресс-релизе агентства.

Напомним, «Нагорное кладбище» функционировало с 1812 по 1967 годы. Расположено в центральной части города Воткинска на Каменной горе. В 1909 году по проекту Ивана Чарушина была возведена новая Преображенская кладбищенская церковь. Само кладбище поделили на две части: православную и старообрядческую. По разным оценкам краеведов здесь похоронено от 80 до 150 тыс. человек. Среди них участники Суворовских походов, участники войн с Наполеоном, родственники и близкие друзья семьи Чайковских, священнослужители. В годы Великой Отечественной войны в старообрядческой части кладбища стали хоронить умерших в госпиталях советских воинов, а также эвакуированных граждан Киева, Ленинграда, Сталинграда. После закрытия кладбища через территорию кладбища были проложены теплотрасса и газопровод, грунтовая автомобильная дорога.

Отметим, что некрополь может стать единственным в Удмуртии музеем-лапидарием под открытым небом.

09:00, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
160
0
#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#кладбище

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мужчина и ребенок погибли при столкновении легковушки и фуры в Удмуртии

11:45, 14 февраля, 2020
4364

На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей

3987
09:00, 14 февраля, 2020

Круглосуточный пост для охраны города от транзитных фур может появиться в Сарапуле

2900
12:55, 14 февраля, 2020

Квитанции с корректировкой по отоплению начали получать жители Ижевска

2804
17:15, 17 февраля, 2020

Ранее судимый житель Ижевска с пистолетом ворвался к предпринимателю

2677
14:35, 13 февраля, 2020

Следственные органы проверяют видео с обездвиженным пациентом, ползком покидающим больницу

13:39, 14 февраля, 2020
1676

Россиянам могут дать скидки на оплату услуг ЖКХ

1505
12:09, 13 февраля, 2020

Пловчиха Татьяна Белоногофф покинула британскую сборную ради российской

1157
18:09, 13 февраля, 2020

Три арестанта разгромили изолятор в Москве

1152
14:40, 13 февраля, 2020

«Гаражную амнистию» проведут в России

1116
13:01, 13 февраля, 2020

Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

10:50, 16 февраля, 2020
6435

Ученые предположили, что коронавирус может существовать вне организма 9 дней

5080
11:23, 14 февраля, 2020

Количество заразившихся и умерших от коронавируса резко подскочило в Китае

1321
10:16, 13 февраля, 2020

Внук Назарбаева обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище

1301
10:56, 13 февраля, 2020

Представители православных церквей всего мира обсудят «украинский вопрос» в Иордании

1123
17:32, 14 февраля, 2020

Лонгриды

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019