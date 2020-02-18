Министр строительства Удмуртии рассказал о планах жилой застройки берега Ижевского пруда

По его словам, на данной территории строить жилье нельзя.

Ижевск. Удмуртия. На территории бывшего лагеря «Волна» в Ижевске нельзя строить жилье. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что застройщик «Уралдомстрой» планирует возвести дома на участке вдоль берега Ижевского пруда.

«На данный момент на той территории и в Генеральном плане, и в ПЗЗ (правилах землепользования и застройки – прим. ред.) Ижевска - зона рекреации. Т.е. жилье там строить нельзя. Мне неизвестно о том, чтобы была оформленная инициатива о внесении изменений в Генеральный план и ПЗЗ», - написал Сурнин.

Он напомнил, что внесение изменений в генплан и правила землепользования являются полномочиями региональной власти. А правительство не намерено корректировать документы до публичной разработки стратегии пространственного развития.