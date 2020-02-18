Ледовый город начнут разбирать в Ижевске

Работы начнутся с верхней площадки, где располагается входная группа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнется демонтаж ледового городка на Центральной площади. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы стартуют утром 18 февраля у театра оперы и балета. В среду они продолжатся в нижней части площади.

В муниципалитете отметили, что демонтаж связан с прогнозируемым потеплением. Горожан просят быть внимательными при посещении Центральной площади во время работ. Ледовые фигуры при усилении ветра могут быть небезопасными.

Напомним, что из-за теплой зимы в январе пришлось временно закрывать горки на территории городка.