Компостеры возвращаются: терминал самообслуживания появился в одном из автобусов Ижевска

Оплатить по нему пока возможно лишь транспортной картой с тарифом «Электронный кошелек» и электронным проездным.

Ижевск. Удмуртия. Терминал самообслуживания появился в одном из автобусов Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ» в четверг, 13 февраля.

Аппарат позволяет считывать транспортные карты и выдавать пассажиру билет без участия кондуктора. Отметим, что кондуктор также останется в салоне. Электронное устройство не заменяет его работу, а помогает получить билет самостоятельно.

«Терминал самообслуживания помогает решить проблему в ситуации, когда кондуктор не успевает выдавать билеты всем пассажирам до следующей после посадки остановки», — сообщили в ИПОПАТ.

Пока аппарат установили только в одном автобусе на маршруте №29 в режиме эксперимента. Прибор может выдавать билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами с тарифом «Электронный кошелек» и электронными проездными. Позднее планируется подключить к нему оплату по банковской карте.

Напомним, в октябре 2019 года в Ижевске протестировали технологию распознавания лиц при оплате проезда в общественном транспорте.