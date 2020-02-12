Делается это для снижения ущерба и своевременной ликвидации возможных последствий половодья.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в преддверии паводка начнут вывозить снег из частного сектора на территории Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Подобные меры будут приняты для снижения ущерба и своевременной ликвидации возможных последствий весеннего паводка. График вывоза снега с сектора частной застройки должны подготовить специалисты Службе благоустройства и дорожного хозяйства (СБДиХ) и Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ).

Напомним, ранее в Удмуртии начали сброс воды с нескольких водохранилищ. Работа будет вестись до 25 марта.