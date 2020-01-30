Директора строительной компании в Ижевске оштрафовали за затопленный детский сад

Здание пострадало от бездействия подрядчика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали директора строительной фирмы, ремонтировавшей кровлю детсада №194 в Ижевске. В результате незавершённых работ здание было затоплено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2019 году «Горстрой» заключил контракт со строительной фирмой «СтройИнвест» на ремонт крыши детсада №194. Однако сроки ремонта были сорваны. Субподрядная организация «Модный дом» к работам приступила с большим опозданием и успела лишь демонтировать старую кровлю. В октябре стоявшее без крыши здание затопило. Это не только нанесло материальный ущерб городу, но и лишило детей возможности посещать детсад.

После проверки подрядчика обязали устранить нарушения и возместить ущерб. На сегодняшний день ремонт на крыше и внутри здания завершён другой строительной компанией за счёт средств виновника. Садик возобновил работу.

Директор фирмы получил штраф 65 тысяч рублей. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, компании «СтройИнвест» и «Модный дом» включат в реестр недобросовестных поставщиков.