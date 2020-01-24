Ледовый городок в Ижевске вновь открыли для посетителей

Эксплуатировать его можно при температуре не выше -4 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Ледовый городок на Центральной площади Ижевска вновь открыли для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Температура воздуха на улице перешла в минусовые значения, поэтому ранее закрытые ледовые объекты на Центральной площади вновь доступны для посетителей», – отметили городские власти.

На «Космодром «Удмуртия» и на большую шестиметровую горку «Гора Багурезь» можно будет попасть с вечера пятницы, 24 января.

Напомним, 15 января из-за потепления ледовый городок закрыли. Дело в том, что эксплуатировать его можно при температуре не выше -4 градусов по Цельсию.