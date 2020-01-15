В части микрорайонов «Старого аэропорта» Ижевска временно отключат отопление

Это произойдёт в четверг, 16 января.

Ижевск. Удмуртия. В районе улиц Молодежной и Союзной в Ижевске временно отключат отопление в четверг, 16 января. Об этом сообщили на сайте компании «Удмуртские коммунальные системы».

«На время ремонтно-восстановительных мероприятий с 09:00 до 23:00 16 января будут отключены тепловые ресурсы в части микрорайонов Старого аэропорта, по улицам Молодёжной и Союзной», — говорится в сообщении.

Во время ремонта специалисты заменят дефектный участок теплосетей по улице Союзной, в районе домов №№ 39 и 41.

Отметим, что дневная температура наружного воздуха 16 января прогнозируется на уровне +1 градусов Цельсия, среднесуточная — 0 градусов.