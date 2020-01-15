Жителей Удмуртии предупредили о гололедице

Скользко будет вечером в среду и днем в четверг.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об ожидающейся на дорогах гололедице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Скользко будет вечером в среду и днем в четверг, 16 января. Автолюбителям стоит соблюдать скоростные ограничения, избегать опасных маневров.

Пешеходам нужно предпочесть нескользящую обувь, обходить опасные места и склоны, быть предельно внимательными на проезжей части дороги. Если же падения избежать не удалось, сгруппируйтесь, напрягите мускулы, не торопитесь подняться, осмотрите себя. При получении травм обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.