Жителей Ижевска призвали сообщать о горках рядом с проезжей частью

Сотрудники дорожной полиции ежедневно осматривают улицы города, чтобы выявить опасные участки.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска призвали сообщать о горках, находящихся рядом с проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по столице Удмуртской Республике.

Подобные несанкционированные горки являются одним из факторов дорожно-транспортных происшествий.

«Ребенок в азарте игры при съезде с горки может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель не сможет мгновенно остановить машину», - отметили правоохранители.

Сотрудники дорожной полиции ежедневно осматривают улицы города, чтобы выявить опасные горки. Особое внимание они уделяют территориям возле школ, где дети чаще всего устраивают зимние забавы и могут случайно попасть под колеса машин, проезжающих рядом.

Сообщить об опасных горках можно по телефонам 415-700 или 415-701.