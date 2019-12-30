Режим повышенной готовности ввели в Удмуртии на время новогодних праздников

Особый режим сохраниться с 29 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели режим повышенной готовности с 29 декабря 2019 по 14 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Муниципалитетам поручили подготовить средства защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пополнить материальные резервы, информировать население о складывающейся обстановке, а также проверить системы оповещения и держать их в готовности.

Отдельные указания по обеспечению безопасности розданы республиканскому Минздраву, Минстрою, Минтрансу и МЧС. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова.