На Центральной площади Ижевска появилась огромная карта территории

Она поможет горожанам и гостям столицы Удмуртии ориентироваться на местности в праздничные дни.

Ижевск. Удмуртия. Большую карту Центральной площади Ижевска установили напротив Дома Правительства Удмуртии. Благодаря ей жители и гости столицы республики не заблудятся и найдут все интересующие их точки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на карте обозначены кафе, переходы, лестницы, пандусы и другие важные объекты. Все надписи продублированы шрифтом Брайля.

Карта поможет посетителям Центральной площади не пропустить ни одно интересное мероприятие в новогодние праздники. Кстати, в субботу, 28 декабря, на площади стартует праздничная программа «В здоровом теле – здоровый дух!». Начало – в 19 часов.