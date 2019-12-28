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На Центральной площади Ижевска появилась огромная карта территории

11:40, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
На Центральной площади Ижевска появилась огромная карта территории
11:40, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
182
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#праздники\n#карта
Фото: vk.com/izh_gov
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Она поможет горожанам и гостям столицы Удмуртии ориентироваться на местности в праздничные дни.

Ижевск. Удмуртия. Большую карту Центральной площади Ижевска установили напротив Дома Правительства Удмуртии. Благодаря ей жители и гости столицы республики не заблудятся и найдут все интересующие их точки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на карте обозначены кафе, переходы, лестницы, пандусы и другие важные объекты. Все надписи продублированы шрифтом Брайля.

Карта поможет посетителям Центральной площади не пропустить ни одно интересное мероприятие в новогодние праздники. Кстати, в субботу, 28 декабря, на площади стартует праздничная программа «В здоровом теле – здоровый дух!». Начало – в 19 часов.

11:40, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
182
0
#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#праздники\n#карта

 

 

 


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