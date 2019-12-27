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В Ижевске определили подрядчиков по содержанию дорог на ближайшие 1,5 года

11:40, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
В Ижевске определили подрядчиков по содержанию дорог на ближайшие 1,5 года
11:40, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#ДРЭУ
Фото: ИА Сусанин
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Компании займутся уборкой снега, содержанием ливнёвки и уборкой мусора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали подрядчиков, которые займутся содержанием городских дорог с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По итогам проведённых торгов, заниматься содержанием магистральных дорог и дорог в Октябрьском и Индустриальном районах будет МУП «ДРЭУ». За Ленинским районам закреплен ИжАвтоСнаб, за Первомайским — Строй-18, за Устиновским — Радонеж.


«В обязанности подрядных организаций входит содержание проезжей части, тротуаров, ливневой канализации, сбор мусора, устранение дефектов дорожного полотна, вывоз снега. Новые муниципальные контракты дополнены перечнем работ по содержанию газонов, остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки», — говорится в сообщении.

Контракты с дорожниками продлятся с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года.

11:40, 27 декабря, 2019
Юрий Абашев
60
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#ДРЭУ

 

 

 


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