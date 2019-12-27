Открытие главных ёлок в районах Ижевске пройдет 28 декабря

Праздники начнутся одновременно на 7 площадках.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 28 декабря, зажгут огни на главных ёлках районов столицы. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.
Праздники начнутся одновременно в 15:00 на 7 площадках. Так, жителей Первомайского района ждут на площади перед ТЦ «Радуга», жителей Октябрьского района – в сквере Металлургов. Украшением Устиновского района станет елка на площади у ТРК «Столица».
В Индустриальном районе в парке Космонавтов пройдет театрализованное представление «Волшебная сила мышки». Еще одной площадкой для предновогоднего праздника станет новый Рябиновый сквер, гостей ждут игры со сказочными персонажами, интерактивные площадки, танцевальные и игровые флешмобы.
Сразу две ёлки откроют и в Ленинском районе – возле ДНТ «Спартак» и в новом сквере Оружейника Драгунова.
Всего на городских территориях и во дворах установят более 180 ёлок.
Напомним, в пятницу огни зажгут на главной городской ёлке на Центральной площади.